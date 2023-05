Cuneo ha aperto gli ombrelli, piove da inizio maggio: "Ma il problema siccità non è risolto"

"Piove, senti come viene giu". Lo diceva una vecchia canzone degli anni Novanta, ma è senza dubbio una frase che a Cuneo ripetono da settimane, ormai. Dopo che per mesi la siccità era diventata una scomoda compagna di viaggio, finalmente le precipitazioni hanno fatto il loro ritorno in tutta la Granda, dando un po' di respiro a una situazione che si stava facendo ogni giorno più drammatica. Secondo i dati Arpa Piemonte, dall'inizio di maggio (proprio in corrispondenza del ponte per la Festa dei Lavoratori) solo sul capoluogo regionale Torino sono caduti 40 millimetri d'acqua in 14 giorni. Dati anche più significativi nella parte sud occidentale del Piemonte, la provincia di Cuneo in paerticolare. Lo conferma Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte.



Direttore Barbero, è stupito da queste precipitazioni?

"E' una quantità significativa, ma non stravolgente. E' un dato di un mese di maggio normale, ma la sensazione è senza dubbio amplificata a causa dei 18 mesi precedenti in cui abbiamo visto pochissimi episodi di precipitazioni. Siamo tornati alla normalità, insomma".



Possiamo dire però che è stata una pioggia "utile"?

"Diciamo di sì. Non ci sono mai stati scrosci molto intensi e questo è positivo: molto dipende, infatti, non solo da quanta acqua cade, ma anceh da come, perché sia una risorsa idrica da sfruttare e che non si disperde. Questa è stata una pioggia molto positiva".



Come mai?

"Perchè da un lato l'acqua si è infiltrata molto nel terreno visto, che era a intensità debole e dall'altra i corsi d'acqua non sono cresciuti molto, anche nei giorni con pioggia che è durata tutta la giornata. Solo nel Cuneese si è verificato qualche episodio critico, ma non stato è un fenomeno diffuso".



Presto per cantare vittoria?

"Non ci illudiamo: questa pioggia non ha compensato l'anno e mezzo di siccità. Siamo comunque risaliti a un 35-40% in meno rispetto alla media. Ma diciamo che c'è sollievo, andando verso l'estate. Anche perché ancora per tutta la settimana il tempo sarà ancora variabile, ma potrebbe essere così tutta la seconda metà del mese".



La siccità non è sconfitta, dunque?

"La siccità non è scongiurata, ma rispetto al 2022 - che è stato l'anno peggiore in assoluto, grazie a questo mese di maggio dovremmo riuscire a fare meglio".