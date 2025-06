Saluzzo: riaperta via Mattatoio, chiusa dopo il crollo dell’argine del rio Torto

E' stato stato riaperto alla circolazione il pezzo di via Mattatoio che era stato chiuso, a metà aprile scorso, dopo il crollo di un pezzo di muro di contenimento della sponda del Rio Torto.

L’argine è stato completamente rifatto.

Intorno alle 21,15 del 16 aprile via del Mattatoio era stata chiusa e vietata alla circolazione, in seguito all’improvviso crollo di questa parte di muro. Le piogge battenti che avevano interessato Saluzzo per circa 48 ore, ne erano state la causa. Fortunatamente nessuno era rimasto coinvolto o ferito.

Sul luogo erano intervenuti i Carabinieri di Saluzzo e i vigili del fuoco che avevano recuperato anche l’auto parcheggiata nella via e rimasta in bilico sul torrente.

Il sindaco Franco Demaria aveva disposto l’apertura del “Coc – Centro operativo comunale” e il responsabile dell’Ufficio tecnico Flavio Tallone ne ha coordinato le operazioni.

Dopo il sopralluogo con i tecnici della Regione, si era avviato da parte del Comune una ordinanza di intervento di somma urgenza, affidando i lavori, in seguito alla progettazione strutturale firmata dall'ingegner Fabrizio Roagna, all’Impresa Edile “Fino Renato”, che ha dato disponibilità immediata per la ricostruzione dei muri di sostegno in calcestruzzo armato e a quella del piano viabile, nel tratto di via Mattatoio.

La parte crollata è stata completamente demolita, ma non solo quella: perchè durante il sopralluogo con i tecnici della Regione era emerso che anche il tratto a valle pedonale presentava segni di distacco, con profonde fessurazioni, e poteva esserci il rischio di ribaltamento del rio Torto, spiega l’architetto Tallone.

Dopo l'apertura della via, nei prossimi giorni sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale sull’asfalto.