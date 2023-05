Cuneo ospita l’ultimo appuntamento della rassegna sulla prevenzione delle frodi informatiche

Martedì 23 maggio alle ore 18.30 presso la sede di Confindustria Cuneo (Via Vittorio Bersezio, 9), si svolgerà il terzo e ultimo incontro della rassegna “Frodi informatiche: difendi il tuo conto!”, organizzata dal Banco Azzoaglio di Ceva per sensibilizzare e creare rete con la popolazione sull’importanza della prevenzione delle frodi informatiche. I primi due appuntamenti si sono svolti il 6 aprile a Cairo Montenotte e il 12 maggio a Mondovì. Come nei precedenti, anche l’incontro cuneese, a cui interverranno anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, sarà seguito da un aperitivo. Per avere maggiori informazioni e iscriversi ai prossimi eventi in programma è possibile mandare una mail all’indirizzo comunicazione@bancoazzoaglio.it o chiamare il numero 0174/7241.

“In quanto Istituto bancario fortemente legato al territorio – commentano Erica e Simone Azzoaglio rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione e presidente esecutivo del Banco Azzoaglio – sentivamo il dovere di informare e formare i nostri clienti e l’intera popolazione su una tematica così delicata che se non conosciuta a dovere e affrontata come si deve, può portare a conseguenze davvero devastanti soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Con questa serie di incontri con Polizia Postale, Polizia di Stato e comunità locale crediamo di essere riusciti a raggiungere l’obiettivo della creazione di una rete di interscambio che sicuramente sarà molto utile in futuro”.

“Ci auguriamo – aggiunge Salvatore Mongiovì, responsabile innovazione e tecnologia del Banco Azzoaglio – che a seguito di questi momenti informativi i presenti possano avere maturato internamente una sicurezza tale che quando si troveranno ad autorizzare ed effettuare un bonifico o ad aprire un allegato di una mail compiranno la scelta giusta”.

I tre incontri organizzati dal Banco Azzoaglio si sono resi necessari perché le frodi informatiche sono in continuo aumento e interessano strumenti che chiunque può utilizzare nella vita di tutti i giorni come, ad esempio, le carte di credito e debito, l’Internet banking o più semplicemente i contatti telefonici o gli sms da parte di operatori specializzati nelle truffe. In un contesto in continua evoluzione, per essere in ogni momento vicino alla popolazione, il Banco Azzoaglio ha anche istituito il numero verde 800 034403 e una casella di posta dedicata (sicurezza@azzoaglio.it) al servizio di chi ha bisogno di informazioni o vuole segnalare dei contatti sospetti.