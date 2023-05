Il Comune di Pontechianale cerca gestore per il Rifugio Alevé

Il Comune di Pontechianale ha deciso di prorogare la scadenza, entro le ore 12 di lunedì 22 maggio, per la presentazione di manifestazioni di interesse riguardo all'affidamento del rifugio Alevé, situato in frazione di Castello, all'ingresso del paese.

L'affidamento in locazione comprende l'immobile destinato a rifugio escursionistico e bar, con servizio di somministrazione di alimenti e bevande, e l'area verde adiacente, entrambi di proprietà comunale.

Non sono previsti vincoli particolari per la presentazione delle domande, a parte il possesso dei requisiti morali, l'assenza di controversie con il Comune e almeno uno dei seguenti requisiti: aver frequentato corsi professionali nel settore commerciale o nella preparazione e somministrazione di alimenti; aver svolto un'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni negli ultimi cinque anni, o averne fatto parte come dipendente; possedere qualifiche professionali acquisite all'estero o aver esercitato l'attività in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

La presentazione di una manifestazione di interesse, in questa fase, non garantisce il diritto di ricevere invito per presentare offerte, né è vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di estendere l'invito ad altri soggetti, al fine di garantire la concorrenzialità.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, gli interessati devono inviare la loro manifestazione di interesse al Comune di Pontechianale entro le ore 12 di lunedì 22 maggio. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: pontechianale@cert.ruparpiemonte.it.

La manifestazione di interesse deve includere esplicitamente nell'oggetto della mail Pec la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione di immobile di proprietà comunale sito in Pontechianale, frazione Castello, a destinazione rifugio escursionistico e bar, denominato Rifugio Alevé”

Inoltre, deve essere indicato il possesso dei requisiti richiesti, l'attestazione di aver preso visione del capitolato e l'indirizzo Pec per le comunicazioni, secondo il modello allegato sulla pagina Facebook di ‘Pontechianale’ (che trovate qui al fondo) e al seguente link:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=240976431911483&set=p.240976431911483&type=3