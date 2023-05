Paesana: a fuoco un furgone, illeso il conducente

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 18 maggio), a Paesana.



Coinvolto un furgone Fiat Scudo adibito al trasporto merci per il negozio 'Isaia Sport', divorato dalle fiamme mentre a causa (probabilmente) di un cortocircuito. Daniele Isaia, l'autista uscito fortunatamente illeso dallo scenario, si è accorto della cosa e ha fermato il mezzo a metà del tratto di strada che unisce il valico della Colletta all'abitato di Paesana - nei pressi della cappella di San Sebastiano - , avvertendo poi i vigili del fuoco.



Isaia, originariamente diretto verso Torino, aveva appena invertito marcia per tornare a casa. Il mezzo ha riportato danni seri alla parte anteriore del motore e a buona parte della struttura in lamiera.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo con ranger e APS, e quella dei volontari di Barge con APS.