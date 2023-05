Dottoressa aggredite all'ospedale di Ceva, la solidarietà del presidente Regionale dei Moderati Silvio Magnano

"Nuovo caso di aggressione ai danni di professionisti della sanità: l'episodio più recente si è verificato a Ceva, in provincia di Cuneo. Due dottoresse della postazione di guardia medica presso il locale Pronto Soccorso sono state aggredite da un paziente lo scorso martedì. A loro va tutta la mia solidarietà. L'ennesimo, grave caso ci addolora e preoccupa, ma di certo non ci stupisce.

Ribadiamo, come Moderati, la nostra richiesta: la Regione porti il tema ai Tavoli Prefettizi del Piemonte, affinché si arrivi a garantire la costante presenza di Forze dell'Ordine presso tutti i servizi di emergenza e urgenza del territorio regionale. Ci auguriamo di non dovere attendere episodi ancora più drammatici per vedere finalmente garantita l'incolumità dei nostri professionisti della Sanità".

Lo dichiara Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.