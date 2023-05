Maltempo, attivato il presidio provinciale di Protezione Civile. Ecco come contattarlo

Dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 maggio, l’intero territorio della provincia di Cuneo è interessato da un'allerta per rischio idrogeologico - condizioni di maltempo - classificata di colore arancione.



E’ in corso presso la Prefettura di Cuneo la riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (Ccs).



A margine dello stesso si è disposta l'apertura in modalità h/24 e fino a cessate esigenze del presidio provinciale di Protezione Civile con sede in Fossano, reperibile al numero telefonico 0172/634.739 o tramite mail all'indirizzo: segreteria@coordinamentocuneo.it.