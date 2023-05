La Cappella di San Ponzio a Monticello d’Alba entra nel sistema 'Chiese a Porte aperte'

Domenica 21 maggio alle 16.00 verrà inaugurata una nuova modalità di fruizione per visitare la cappella di San Ponzio a Monticello d’Alba, grazie alla App 'Chiese a porte aperte', che gestisce la prenotazione e l’apertura automatizzata della porta.



All’interno è installata una guida multimediale che permette di usufruire della narrazione storico- artistico-devozionale in quattro lingue: il racconto della vita del santo e dell’edificio sacro sarà accompagnato da un sistema di luci mobili e di micro proiettori.



Sono 6 gli itinerari di arte sacra in Piemonte e Valle d’Aosta accessibili attraverso la App 'Chiese a porte aperte'.



Nel Roero sono già attive la Confraternita di San Francesco e la cappella di San Rocco a S. Vittoria d’Alba, il Santuario di N.S. del Tavoletto a Sommariva Perno, la Confraternita di Santo Spirito a Castagnito, la Cappella del Santissimo Crocifisso a Magliano Alfieri e la Confraternita di San Bernardino a Monteu Roero.



Questa modalità tecnologica innovativa è ideata e sostenuta dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e dalla Fondazione CRT, con il contributo della Regione Piemonte, il cofinanziamento dei proprietari dei beni e sotto l’alta sorveglianza delle Soprintendenze competenti per territorio.



L’intervento dedicato alla cappella di San Ponzio è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e cofinanziato dal Comune di Monticello d’Alba con la collaborazione dell’Associazione Colline e Culture come soggetto coordinatore delle azioni e delle attività laboratoriali a favore dell’accessibilità per tutti.



Il Comune di Monticello d’Alba ha aderito per consentire la visita, in maniera continuativa, semplice e guidata, di uno dei luoghi più significativi del territorio, con la garanzia del sistema di controllo degli accessi.



Negli anni scorsi, la cappella di San Ponzio è stata oggetto di recupero e di restauro ad opera dell’Amministrazione comunale grazie ai contributi erogati dalle fondazioni bancarie e da allora è stata aperta in molte occasioni e durante le feste del paese, anche grazie alla disponibilità degli amministratori e dei Volontari per l’Arte.



Con l’ingresso nel circuito di 'Chiese a porte aperte' viene garantita la possibilità a tutti e sempre di condividere questo pregevole edificio di culto.



Dopo una presentazione storico artistica degli affreschi, si inaugurerà l’intervento di 'Chiese a porte aperte'. Seguirà rinfresco.



In caso di maltempo persistente la cerimonia si svolgerà nella chiesa di san Bernardino in villa.