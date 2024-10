Rissa per questioni di affitto a Mondovì Piazza: i Carabinieri fermano due giovani

Si trovano presso la caserma di via Torino per gli atti di rito propedeutici a una denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di rissa le due persone che intorno alle ore 16 di oggi, mercoledì 9 ottobre, sono state fermate dai militari della Compagnia Carabinieri di Mondovì.

Il fermo è avvenuto nella zona di Mondovì Piazza, attirando la curiosità di diversi passanti anche per la resistenza opposta in particolare da uno dei due soggetti.

Si tratta di due giovani di origine africana, coinvolti in un’accesa discussione che avrebbe interessato un terzo uomo, anche lui cittadino extracomunitario e figura già conosciuta ai militari.

Il diverbio intercorso tra i tre e causa dell’azione violenta che ne è seguita sarebbe dovuto a dissidi sul pagamento di un affitto. Esclusa al momento l’ipotesi di una contestuale rapina, lamentata da uno di loro.