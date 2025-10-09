 / Eventi

Eventi | 09 ottobre 2025, 09:47

Super Mario compie 40 anni: festa a Ormea con l'associazione "Idee Giovani"

Console d’epoca, partite e divertimento per tutte le età

Ormea festeggia i 40 anni di Super Mario, l’eroe Nintendo che ha fatto giocare intere generazioni. 

L’associazione Idee Giovani Ormea organizza un expo-evento aperto a ragazzi, famiglie e appassionati, in programma venerdì 10 e sabato 11 ottobre presso le ex scuole di via Dott. Bassi, per celebrare una vera icona della cultura pop. 

Durante la giornata si potrà giocare su console d’epoca, partecipare a tornei e sfide, scoprire gadget e curiosità sul mondo del Regno dei Funghi. 

‘Super Mario dimostra che non tutti i videogiochi sono violenti e di cattivo esempio nei giovani– spiegano gli organizzatori– ma possono essere creatività, amicizia e sana competizione, nonché un bellissimo ricordo da condividere piacevolmente con tutti’

Un’occasione per tornare bambini e far conoscere ai più giovani un personaggio che, dopo quattro decenni, continua a far divertire il mondo. L’evento rientra nel progetto “Rigenerazioni” finanziato dalla Fondazione CRC. L’ingresso è libero e gratuito. Aggiornamenti e dettagli sulle pagine Facebook e Instagram di Idee Giovani Ormea

