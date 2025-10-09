Cure accessibili per tutti: nasce il progetto sanitario della Caritas della Langa

È partito a fine febbraio 2025 il nuovo progetto di assistenza sanitaria della Caritas vicaria della Langa, un’iniziativa che amplia la rete di sostegno sociale sul territorio offrendo cure odontoiatriche e specialistiche a persone in condizioni di fragilità o prive di un medico di base.

Il progetto nasce all’interno del percorso giubilare come forma di restituzione alla comunità, e si fonda su una rete di dentisti volontari e Centri della Salute convenzionati, che garantiscono prestazioni di prima assistenza odontoiatrica preventiva e conservativa.

“L’obiettivo – spiega Alberto Adriano – è rendere accessibili le cure di base a chi non può permettersele o non ha ancora una copertura sanitaria stabile. In molti casi parliamo di richiedenti asilo, rifugiati, persone senza dimora o cittadini in temporanea difficoltà economica.”

Il servizio si estende anche ad altre forme di supporto, come l’acquisto di ausili medici, presidi sanitari e farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, grazie a una rete di farmacie convenzionate. In caso di urgenze o di necessità particolari, la Caritas potrà inoltre attivare visite mediche specialistiche presso i Centri della Salute o al Poliambulatorio Sociale “Mons. Volta” di Fossano, già punto di riferimento per l’assistenza solidale in provincia di Cuneo.

“Abbiamo voluto un progetto concreto e sostenibile – prosegue Adriano – che non si limiti all’emergenza, ma costruisca relazioni di fiducia tra operatori, volontari e pazienti. La salute è un diritto di tutti, e l’ascolto resta il primo passo per prendersi cura delle persone.”

Promosso dalla Caritas vicaria della Langa per tutta la Diocesi di Alba, in collaborazione con la Croce Rossa e altre realtà del territorio, il progetto è attualmente in fase di sviluppo e rappresenta una risposta concreta al crescente bisogno di sanità di prossimità, in un momento in cui le fragilità economiche e sociali rischiano di tradursi in esclusione dalle cure.

Per informazioni: Centro di Ascolto Caritas Vicaria della Langa – tel. 375 940 9761 – e-mail: teralbe86@gmail.com