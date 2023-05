Un vasto movimento franoso ha letteralmente inghiottito il cortile di un’abitazione privata posta poco più a monte della frazione Rocchetta di Sanfront.

La terra franata ha ostruito la strada di accesso a Balma Boves, la caratteristica borgata di Sanfront. Per fortuna i proprietari della casa rurale in quel momento si trovavano nella casa in cui risiedono abitualmente, in frazione Rocchetta.

La casa interessata dallo smottamento è ovviamente inagibile.