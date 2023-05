Gli animatori dell'oratorio di Marene sono formati all'uso del defibrillatore

Sabato 20 maggio il Circolo Oratorio San Giuseppe e la Parrocchia di Marene hanno organizzato con la Croce Rossa Italiana - comitato locale di Savigliano - un corso B.L.S.D. di primo soccorso con uso del defibrillatore al quale hanno partecipato 28 animatori che prenderanno parte alle attività estive. A tutti è stato rilasciato un attestato e un tesserino che li abilita all’uso del defibrillatore. Uno di questi strumenti salva-vita è stato donato dal Comune di Marene ed è in dotazione all’interno dei locali dell’Oratorio.

L’Equipe della Croce Rossa che ha tenuto il corso ha espresso grande soddisfazione e ammirazione per l’impegno e la volontà dimostrate da questo numeroso gruppo, costituito soprattutto da giovani.

Un grande grazie da tutta la Comunità a tutti questi ragazzi che hanno dimostrato senso di responsabilità e dedicato un sabato pomeriggio di “formazione” per poter essere più preparati anche dal lato del “soccorso sanitario” nel loro servizio di animatori e perché no in tutte le situazioni di emergenza che potranno incontrare nella loro vita.

L’Oratorio e la Parrocchia di Marene pensano di proporre un altro corso sicuramente in autunno in modo da soddisfare tutti coloro che per vari motivi non hanno potuto partecipare a questo.