Mondovì torna in campo per l'ambiente con "Spazzamondo"

Ogni giorno vengono gettati per terra una moltitudine di rifiuti – bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette – oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente e che impiegano molti anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma bastano tanti piccoli gesti per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura.

Anche quest’anno Mondovì aderisce alla campagna di sensibilizzazione ambientale “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, la grande iniziativa di raccolta di rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo promossa da Fondazione CRC in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

La raccolta si terrà la mattina di sabato 27 maggio, con ritrovo a partire dalle ore 9.30 in Corso Statuto, nell’area antistante la fontana dei bambini.

Aderire all’iniziativa è semplice: basta compilare entro il 25 maggio il form al link www.spazzamondo.it. E’ possibile farlo sia come singoli volontari che come gruppi organizzati.

La Fondazione CRC mette a disposizione per i 9 Comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini dei premi utili per la pulizia urbana e la manutenzione di beni e spazi comuni e - novità di questa terza edizione della campagna – a ogni Istituto scolastico che parteciperà a Spazzamondo sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti.

A ogni volontario verrà fornito un kit gratuito (composto da t-shirt, guanti antitaglio, sacchi per la raccolta differenziata, ecc.) fornito dalla Fondazione CRC. L’Ufficio Ambiente del Comune di Mondovì allestirà uno spazio per la distribuzione dei kit e la raccolta rifiuti.