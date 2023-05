Le cinque migliori applicazioni per giocare con gli amici sullo smartphone

Al giorno d'oggi è difficile immaginare la nostra vita senza il world wide web, noto semplicemente come Internet. Qui si trova praticamente l'intera enciclopedia terrestre e mai nella storia le persone hanno potuto accedere alle informazioni con la stessa facilità di oggi, e possiamo ringraziare Internet per questo. Un altro aspetto positivo di Internet è che ci aiuta a connetterci e a comunicare con amici e persone care. È abbastanza semplice e facile frequentare virtualmente altre persone grazie a tutte le meravigliose applicazioni dei social media.

Un altro modo popolare per comunicare e connettersi con altre persone via Internet è quello dei giochi per cellulari. Troverete sicuramente almeno un gioco per cellulare che piacerà a voi e ai vostri amici, dato che c'è un oceano di giochi per cellulari tra cui scegliere. Naturalmente, non tutti i giochi per cellulare sono progettati per essere giocati in multiplayer; se siete il tipo di persona che ama giocare da sola, potete giocare a Crazy Time o ad altri giochi per giocatore singolo. Ma dato che l'obiettivo del nostro articolo è incentrato sui giochi per cellulari multigiocatore, scopriamo alcuni dei migliori giochi per cellulari che potete giocare insieme ai vostri amici.

Disegna qualcosa di classico

Questo gioco è adatto soprattutto a chi ha un po' di fantasia artistica perché, come suggerisce il nome, lo scopo del gioco è disegnare qualcosa. Ma il gioco può essere giocato indipendentemente dal vostro talento artistico. Draw Something Classic è uscito qualche tempo fa ed è diventato uno dei giochi più popolari del 2023.

Se volete giocare con i vostri amici, potete aggiungerli tramite e-mail o nome utente, o semplicemente trovarli su Facebook. Nel gioco, i giocatori devono scegliere una parola e disegnarla in modo che i loro amici possano indovinarla. Poi gli amici faranno lo stesso. Il gioco assomiglia a Pictionary, ma la sua semplice premessa offre comunque un sacco di divertimento.

Mario Kart Tour

Tutti su questo pianeta hanno sentito parlare almeno una volta di Mario. Tutti ricordiamo i bei tempi andati, quando arrivarono i primi computer e potevamo giocare solo a piccoli giochi come Mario. Mario Kart è un grande gioco che si può giocare in singolo o con gli amici, tutto ciò che serve è una connessione Wi-Fi e un account Nintendo. Per giocare con gli amici è necessario creare una stanza multigiocatore e dare il codice ai propri amici in modo che possano partecipare al torneo.

Il gioco è molto facile da giocare e i comandi si imparano in una sola volta. L'obiettivo principale del gioco è vincere la gara. Ci sono diversi tracciati e personaggi tra cui scegliere, Mario Kart è un vero e proprio gioco di corse.

Scrabble

Scrabble è uno dei giochi da tavolo più popolari della storia e ora può essere giocato anche su smartphone. Scrabble Go è un ottimo gioco che permette agli utenti di giocare in multiplayer con i propri amici o con persone a caso. È una buona alternativa per chi non può incontrarsi nella vita reale.

La versione dell'app funziona in modo identico al gioco da tavolo: gli utenti devono utilizzare le tessere lettera per creare nuove parole. Ogni lettera dà agli utenti una certa quantità di punti, quindi è importante creare le parole più lunghe possibili per ottenere più punti. Il gioco può essere giocato da soli o con un massimo di tre giocatori.

Would You Rather

Would You Rather è un popolare gioco classico che probabilmente avete sentito o giocato almeno una volta nella vita. L'applicazione permette agli utenti di divertirsi ancora di più, perché fa la maggior parte del lavoro invece di lasciare che sia il giocatore a fare le piccole cose.

Questo gioco è perfetto per le feste o per le piccole riunioni di amici, perché aiuta a superare i periodi di noia. Nel complesso, il gioco è ben fatto e divertente.

Trivia Crack 2

I giochi Trivia sono sicuramente intramontabili. Mettere alla prova le proprie conoscenze su vari argomenti è una delle cose più divertenti che si possano fare, soprattutto quando si compete con gli amici. Trivia Crack 2 può essere giocato aggiungendo persone direttamente da Facebook.

L'obiettivo del gioco è guadagnare "corone" che vi aiuteranno a collezionare personaggio rispondendo a domande di trivia nelle rispettive categorie. Se si riesce a raccogliere tutti i personaggi prima dell'avversario, si vince la partita. Le categorie di curiosità variano da intrattenimento ad arte, scienza, storia e molte altre.