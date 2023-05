Borgo, “Con il naso per aria a guardare il cielo” e poi per terra a piantare alberi

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha aderito con piacere all’iniziativa avanzata dall’ASD Fausto Coppi che ha proposto un’iniziativa legata all’ambiente: un bosco diffuso con la messa a dimora di 34 alberi, corrispondenti al numero di edizioni della granfondo internazionale.

Martedì 23 maggio nel Parco Grandis, l’Assessorato alla Cultura propone, a partire dalle ore 16:45, ai bambini dai 3 anni in su, la lettura animata “Con il naso per aria a guardare il cielo”. A cura de “La Compagnia del Melarancio” offerto da “A spasso con nati per leggere 2023”.

A seguire gli intervenuti potranno poi assistere alla piantumazione di alcuni alberi (prunus pissardi, prunus kanzan, un liquidambar, un ceris siliquastrum e un melograno da fiore) nel Parco Grandis che andranno ad arricchire la vegetazione già presente sul territorio.