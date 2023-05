Bra, si presenta il libro “Melodia perfetta di note stonate” di Nora Grant, al secolo Barbara Torta

Chiamate gli amici e prendete nota. Venerdì 26 maggio, alle ore 18.30, la profumeria “Il Bello delle Donne” di Bra (via Vittorio Emanuele II, 167) organizza un aperitivo letterario in compagnia dell’autrice Nora Grant, al secolo Barbara Torta, tornata in libreria con il suo secondo libro dal titolo “Melodia perfetta di note stonate” (Golem Edizioni), che ancora una volta colpisce dritto al cuore.

Riassuntino, giusto per farvi entrare nel mood: Jane, rossa di capelli e piena di giovanile energia, ha lasciato la nativa Scozia per cercare di sfondare a Londra come fotografa di moda. Ma la realtà è più dura dei sogni, e non va oltre un modesto e noioso impiego come segretaria di un’azienda nel settore del beauty.

In metropolitana, avviene l’incontro con un musicista di strada di nome Tristan, che dà una sferzata alla sua vita. La scintilla si trasforma in un puntuale rendez-vous che si ripete fino al fatidico primo appuntamento. Da quel momento, equivoci e malintesi minano la normale evoluzione della storia.

L’affascinante artista non solo non è ciò che sembra, ma al suo fianco spunta anche una misteriosa donna dell’alta società. Jane però può contare su una schiera di fidate amiche pronte a tutto.

Tra i due comincia un incandescente e spassoso tiramolla affettivo, emotivo e sessuale, inframmezzato da simpatiche schermaglie su Whatsapp con le amiche di sempre. Tutto bene fino a quando una banale lussazione costringe Jane all’immobilità. In quella settimana di forzata e vivace convivenza si alternano i drammi, le scoperte, i segreti e le gioie di una storia composta su uno spartito d’amore, pieno di note stonate che, combinate insieme, potrebbero dar vita ad una melodia perfetta!

Divertente, tenero, romantico e con un’ambientazione tutta da scoprire, “Melodia perfetta di note stonate” è un romanzo fresco, godibile, che non vi annoierà mai. Se vi abbiamo incuriositi, non vi resta che prenotare il vostro posto in prima fila, telefonando al numero 0172/422837.

Curiosità sull’autrice