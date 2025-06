Cuneo, in Fondazione Peano s'inaugura la mostra "Radicamento"

Fondazione Peano annuncia l'inaugurazione, sabato 21 giugno alle ore 17.30, della mostra RADICAMENTO che vede, nella sala ipogea una personale di Elena Monaco e, in quella apogea, una collettiva degli artisti Filippo, Emilio, Sandro e Marco Vacchetti rispettivamente nonno (Filippo), prozii (Sandro ed Emilio) e cugino (Marco) della stessa Monaco.

L'Arch. Ezio Ingaramo, Vicepresidente della Fondazione Peano, spiega: «erano alcuni anni che progettavamo una personale di Elena Monaco di cui conoscevamo le opere di grande qualità e bellezza, composizioni create con un’abilità straordinaria e una paziente cura del dettaglio. Oggi finalmente è arrivato il momento dell’esposizione delle sue opere più recenti, realizzate in prospettiva della mostra stessa, quasi tutte con la tecnica preferita della grafite su cartoncino o carta e alcune in acrilico».

La curatrice della mostra, Ivana Mulatero, nel testo critico di apertura catalogo spiega che «nel mondo creativo di Elena Monaco si trovano elementi sorprendenti che vale la pena riportare in luce. Innanzitutto la sua genealogia creativa presenta alcuni dati intriganti: la figura del nonno Filippo Vacchetti, un abile pittore della Torino inizio secolo che formò con i fratelli Sandro ed Emilio un trio artistico, quasi una factory in senso attuale, ognuno dei quali ha lasciato prove indiscutibili del suo talento. Sandro ideatore delle ceramiche modellate e dipinte della Lenci, Emilio con le pitture di fiori e Filippo, la cui arte si caratterizza per una tenuità e schiettezza di visione applicata al paesaggio e in special modo alle nature morte, compongono il background familiare, e in senso reale e metaforico rappresentano il tronco su cui si radica il dna creativo di Elena Monaco e di suo cugino Marco Vacchetti». La personale di Elena Monaco allestita nella sala ipogea e dedicata alle opere più recenti «corpi e radici» è rappresentazione della ricerca artistica di Elena Monaco «rivolta da molti anni a una riconsiderazione della procedura, tecnica e mentale, del disegnare» e che si manifesta in chi osserva come «un'offerta smodata di segni, micro solcature di grafite deposte con pazienza certosina sulla carezzevole superficie di un foglio, a volte intinto nel caffè». Radici, tronchi e particolari anatomici che emergono sulla carta come veri e propri corpi plasmati dalla grafite.

Nella sala apogea, opere scelte degli artisti Filippo, Emilio, Sandro e Marco Vacchetti, permettono di ripercorrere il viaggio a ritroso nelle radici di Elena Monaco che nata a Carrù, paese dei suoi avi e non poteva che avere un destino tracciato con matite e pennelli.

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà visitabile fino al 20 luglio dal giovedì alla domenica ore 15,30-18,30. Possibilità di apertura su appuntamento per gruppi.