Dogliani, all'Istituto Comprensivo il progetto "A sirene spiegate"

Si è svolto la scorsa settimana presso l’Istituto Comprensivo di Dogliani il progetto “A SIRENE SPIEGATE”, curato collettivamente dall’Associazione Volontari del Soccorso, il CSSM (Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese), il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Gruppo di Protezione Civile e gli Operatori di Polizia Locale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dogliani.

Le tre Associazioni di Volontariato si occupano, ognuna per il proprio ambito, di soccorso in emergenza e non, ed estendono il loro operato in una vasta zona della Provincia cuneese che si sviluppa dalla pianura a tutta la Langa. Anche gli Operatori di Polizia Locale hanno di loro competenza la tutela del territorio sotto svariati aspetti. Da quest’anno ha collaborato al progetto anche Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese, con educatori che hanno proposto attività interattive finalizzate a implementare la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi sulle tematiche del bullismo, problematica emergente sul territorio.

Le finalità principali del Progetto sono state improntate a far conoscere maggiormente l’operato in emergenza e la prevenzione su tutto il territorio, e coinvolgere il maggior numero di persone partendo dai giovanissimi perché rappresentano il futuro.

Gli obiettivi della settimana di incontri sono stati quelli di sensibilizzare alla conoscenza delle Associazioni di Volontariato che operano in emergenza sul territorio, sul ruolo della Polizia Locale, sulla figura del Volontario, su cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza, sull’educazione stradale e su come affrontare le problematiche giovanili.