Circolo delle idee: l'Amministrazione chiama i giovani monregalesi

Da qualche anno a Mondovì è attivo il Circolo delle idee, un’organizzazione composta dai giovani tra i 15 e i 35 anni, volta a raggruppare i ragazzi e le ragazze intenti a prendere parte ad una nuova forma di partecipazione, un coinvolgimento attivo utile per se stessi e per la cittadinanza.

Il 30 di maggio alle 19 si terrà, infatti, l’Assemblea elettiva del Circolo delle Idee presso la sala Scimè in Corso Statuto, nella quale sarà possibile iscriversi e votare il nuovo presidente e i membri del Consiglio Direttivo

“Una grande occasione per i giovani monregalesi ai quali chiediamo di diventare protagonisti, di decidere insieme i progetti da realizzare per i giovani della nostra città, partendo dalle loro esigenze, dalle loro riflessioni, dalle loro idee”. Le parole del Sindaco Luca Robaldo, l’assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Terreno e il Consigliere Marco Bellocchio

Il Circolo delle Idee nasce nel 2019, fin dalla sua istituzione si è contraddistinto per la trasversalità dei progetti proposti e realizzati: eventi più culturali e sociali, come il Friday for future, il concorso letterario “Quaranta di ricordi”, gli incontri divulgativi, e gli eventi più ludici come “A starry sunset” e “Open”. E ancora: “Trasformazioni”, un workshop dedicato al turismo, alle imprese e al loro legame con il territorio monregalese e “Ricy Mask”, progetto di riciclo delle mascherine realizzato con il Politecnico di Torino.