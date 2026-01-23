Garessio: al via importanti lavori sul Rio Luvia per la prevenzione del rischio idrogeologico

Sono in corso a Garessio importanti interventi di messa in sicurezza del territorio lungo il Rio Luvia, realizzati grazie ai fondi ATO e nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico.

I lavori riguardano in particolare interventi di sistemazione e protezione spondale, con attività di manutenzione delle arginature e delle difese spondali lungo il corso del rio. Si tratta di opere fondamentali per garantire la stabilità delle sponde, ridurre il rischio di erosioni e contenere eventuali criticità legate a eventi meteorologici intensi.

Successivamente a questa prima fase, si procederà con la gestione della vegetazione lungo l’alveo del Rio Luvia fino alla confluenza con il fiume Tanaro, un’azione necessaria per assicurare il corretto deflusso delle acque e mantenere efficiente il corso d’acqua.