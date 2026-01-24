“Arvedze Mounsù Madala”: a Villar San Costanzo il ricordo e l’ultimo saluto a Mario Giovanni Madala



“Soltanto chi ha un profondo rispetto per la vita sa trattare la morte con tutta quella delicatezza, grande umanità, presenza che sa confortare e profondo rispetto” dice con commozione una persona la cui famiglia si era affidata a lui nel momento del lutto.



In Valle Maira, Mario Giovanni Madala era per tutti “Mounsù Madala”. Di anni 87 e titolare delle Onoranze funebri, era originario di Villar San Costanzo. È qui che, dopo aver lavorato come marmista per un paio d’anni, nel 1973 aveva rilevato l’attività di Giuanin Pajalunga, storico becchino del paese. Si era poi trasferito a Dronero, offrendo per primo un servizio completo e dove oggi l’attività viene portata avanti dal figlio Fabrizio, seguendo i valori che l’hanno sempre contraddistinta.



Di Mario Giovanni Madala resteranno più di tutto non solo la consapevolezza che quello era l’unico lavoro che avrebbe voluto fare, ma i suoi gesti e le parole, quel tenerci davvero. Sempre rimarrà nel cuore della moglie Anna, dei figli Luisa e Fabrizio con Cinzia, Sabina, della nipote Lorena e di tutti i parenti. Prezioso sarà anche il ricordo nelle persone che lo hanno conosciuto.



Il funerale avrà luogo questo pomeriggio, sabato 24 gennaio, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Villar San Costanzo.