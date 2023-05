Sentiero sul Maira: finanziato con 70.000 euro il progetto promosso da Pro Villar, Terre dei Savoia e Conitours

Costruire un’offerta turistico-culturale che sappia promuovere il sentiero che costeggia l’intera asta del torrente Maira, incentivando la crescita consapevole e sostenibile delle comunità che risiedono nella zona, nell’ottica di giungere ad una forma diffusa di eco-turismo.

Nasce con queste finalità il progetto “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni” promosso dall’associazione Pro Villar in collaborazione con l’associazione Le Terre dei Savoia e con Conitours (Consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo) a valere sul bando “Territori in luce.

Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile” di Compagnia San Paolo di Torino. Una progettualità ad ampio respiro che proprio negli scorsi giorni ha ricevuto l’ufficialità di essere beneficiaria di un contributo di € 70.000,00.

"Abbiamo accolto la notizia del finanziamento con orgoglio e un pizzico di emozione - ha commentato il vicepresidente della Pro Villar, Enrico Golè -. Non è stato facile confrontarsi con le altre 85 candidature finaliste. Risultare una delle tre progettualità finanziate in provincia di Cuneo, al contrario, ci responsabilizza e ci rende sempre più consapevoli del potenziale custodito dal nostro territorio. Un sincero ringraziamento ai nostri partner strategici, Terre dei Savoia e Conitours, e una profonda riconoscenza a tutti coloro che da sempre sostengono la nostra attività e, in generale, questo splendido fazzoletto di terra chiamato “Villar”".

Analoga soddisfazione è stata espressa dal presidente di Terre dei Savoia, Valerio Oderda. "Speravamo nella buona riuscita del progetto, ma il finanziamento non era affatto scontato. Siamo quindi soddisfatti per il risultato conseguito e per la sinergia territoriale venutasi a creare, che ci consentirà di lavorare su tematiche a noi care, dal turismo responsabile al coinvolgimento delle comunità locali fino alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità. Figurare tra i pochi beneficiari cuneesi, inoltre, testimonia l’attrattività di quegli elementi culturali e paesaggistici che da sempre, come Terre dei Savoia, cerchiamo di incentivare anche attraverso iniziative come la Giornata dei Giardini delle Essenze che quest’anno avrà luogo il prossimo 28 maggio".

Un progetto, quello del Sentiero sul Maira, che si dipana per 50km interessando nove comuni (Dronero, Villar San Costanzo, Busca, Villafalletto, Vottignasco, Savigliano, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Racconigi) e figurando, di fatto, come un percorso nel tempo e nello spazio alla luce della varietà degli ambienti attraversati.

Una proposta che ambisce ad arricchire l’offerta turistica locale e che fin da subito ha incontrato, non a caso, il favore del Consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo.

"Una grande soddisfazione per il lavoro fatto in team e per il risultato ottenuto che vede il nostro progetto tra i tredici finanziati dalla Compagnia San Paolo, l’unico del territorio dell’ATL del Cuneese - ha concluso il presidente di Conitours, Beppe Carlevaris -. Gli staff della Pro Villar, dell’Associazione Terre dei Savoia e di Conitours hanno lavorato insieme unendo esperienze e fantasia delle proprie singole professionalità. A noi il compito di tradurre in offerte turistiche il tema del progetto “Sentiero sul Maira – La voce lenta del cielo e delle stagioni” coinvolgendo le strutture della ricettività, della ristorazione e dei servizi del territorio con il fine di incrementare le ricadute economiche sul territorio e sulle imprese".