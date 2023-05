Sulle tracce di Tommaso III di Saluzzo: a Dronero un importante doppio appuntamento

Doppio imperdibile appuntamento giovedì, 25 maggio, alla Confraternita del Gonfalone di Dronero, in occasione della rassegna organizzata da Espaci Occitan “Latino, oc e oïl: testi e lingue medievali dall’Atlantico al Po - Un maggio medievale con l’Espaci Occitan aspettando Anciue Fiera degli Acciugai di Dronero".

Sulle tracce di Tommaso III di Saluzzo. Alle ore 17.30, sarà ospite Marco Piccat, già professore ordinario di Filologia Romanza all’Università di Trieste che parlerà di “Tommaso III di Saluzzo e Le livre du chevalier errant”, per cui ha curato l’edizione critica edita nel 2008.

A seguire, alle ore 18.45, sarà tempo invece di una recita a due voci, della durata di 40’, incentrata sui personaggi di Christine de Pizan, prima scrittrice professionista della storia, e Tommaso III di Saluzzo. I testi originali dei docenti Giuseppina Bonardi, Luigi Caputo, Silvia Mate, per la regia di Silvia Mate, saranno recitati da allievi dell’IIS Carlo Denina di Saluzzo: Melissa Minetti, Alberto Vizzone, Maddalena Boero, Alessandro Rosso, Silvia Mate, Elena Crespo. Musica: Paolo Racca; Tecnici audiovisivo e riprese: Luigi Caputo, Martina Priotti, Martina Villosio, Ivan Allio; Costumi: Gruppo Storico del Saluzzese; Scenografie: classe 4° C Made in Italy.