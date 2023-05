Il gruppo scout Agesci Saluzzo apre la lista di attesa per entrare nei "lupetti"

"Se hai un bambino o una bambina nati nel 2017 e vuoi segnare tuo figlio nella lista di attesa del gruppo scout “Saluzzo 1” dell’Agesci, venerdì 26 maggio è il tuo momento" informano i responsabili del movimento saluzzese.

Basterà compilare il form a questo indirizzo: https://www.saluzzouno.it/info/iscrizione/ dalle 8 di mattina indicando nome, cognome, data di nascita del figlio/a e recapiti dei genitori. “L’inserimento in lista seguirà l’ordine di arrivo delle segnalazioni".

"L’ingresso nel gruppo scout non sarà possibile prima della terza elementare, ma tra due anni, per i nuovi lupetti, pescheremo dalla lista d’attesa formata adesso".

Gli scout a Saluzzo, sono una istituzione con oltre cento anni di presenza e di attività, nell’ambito delle quali, sia nella sede nel Quartiere “ex caserma Musso” sia all’esterno, nei campi, nelle gite, nel verde a contatto con la natura, i capi educatori hanno l’obiettivo di far crescere i ragazzi secondo il metodo scout, fondato da Robert Baden Powell.

Nel 1907, l’ex ufficiale dell’Esercito britannico, a cui gli scout di Saluzzo hanno dedicato il giardino di fronte all’ex Istituto d’Arte Bertoni, diede vita ad un movimento mondiale per far crescere come cittadini attivi, consapevoli e critici milioni di giovani nel pianeta.

La segnalazione al sito non significa iscrizione automatica, precisano dagli scout. nformazioni e i requisiti all'indirizzo https://www.saluzzouno.it/info/iscrizione/

