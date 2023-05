Montaldo Roero, la neo sindaca ha convocato la prima seduta del Consiglio comunale

Convocato il 18 maggio dalla neo sindaca Claudia Rosso, si è svolto nel pomeriggio di oggi, 24 maggio 2023, il primo Consiglio comunale a Montaldo Roero, dove la lista Uniti Sotto la Torre ha ottenuto nelle elezioni amministrative della scorsa settimana una nettissima maggioranza, pari all'86% dei voti validi.

All’ordine del giorno c’erano il giuramento della sindaca, la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale, del vicesindaco e della Commissione Elettorale, la designazione dei Capigruppo Consiliari e la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Inoltre si dovevano stabilire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

“Sono molto soddisfatta di questo primo incontro che si è svolto in un clima sereno ed è stato molto costruttivo”, ha commentato Claudia Rosso. “Abbiamo subito trovato l’accordo e le sinergie giuste, anche con i rappresentanti dell’opposizione, che si sono dimostrati disponibili al confronto, sempre nell’ottica di lavorare per il bene del paese”.

Davide Bertello è stato riconfermato vicesindaco e assessore. Il secondo assessore sarà Riccardo Nada.

Come capigruppo consiliari sono stati designati Luigi Giacone per la maggioranza e Pierluigi Molino per la minoranza.

Eletti giudici popolari Davide Bertello e Walter Coraglia, mentre faranno parte della commissione elettorale Riccardo Nada, Luigi Giacone e Pierluigi Molino, con riserve Ilaria Bertello, Walter Coraglia e Davide Ruata.

All’unanimità il nuovo consiglio ha votato la rinuncia al gettone di presenza.

Presenti tutti i convocati, tranne un consigliere di maggioranza giustificato, tra cui il rappresentante della lista Combatti per I Diritti Giovanni Raso e i due eletti della lista Spiga di Grano Pierluigi Molino e Walter Coraglia.