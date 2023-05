Studenti dell'Arimondi Eula di Savigliano ai Campionati di Scienze naturali: sesto Matteo Borghino

L'IIS Arimondi Eula di Savigliano, come da molti anni a questa parte, ha partecipato ai Campionati di Scienze Naturali (ex Olimpiadi di scienze) svoltisi a marzo a Torino. I nove ragazzi appassionati di scienze che si sono cimentati nelle prove (Anna Abrate, Lorenzo Cavallo, Francesco Garnero, Matteo Borghino, Edoardo Parodi, Rosanna Cavaglià, Pietro Roano e Simone Bioddo) hanno ottenuto tutti ottimi piazzamenti. In particolare Matteo Borghino, della classe 2B liceo scientifico, si è distinto classificandosi sesto su tutto il Piemonte, nella categoria Biennio.

Complimenti a lui e a tutti i ragazzi della scuola che si sono resi disponibili a partecipare con entusiasmo a questa bella iniziativa.