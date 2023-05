A Savigliano la onlus Senior L’Età della Saggezza a sostegno del progetto solidale di Ashas

Venerdì 26 maggio, alle 11, presso la sede dell’Ashas - Associazione Solidarietà Handicap Savigliano onlus (via Allione 7) di Savigliano, la onlus Senior L’Età della Saggezza, promossa dall’ANPA (Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori) di Confagricoltura parteciperà alla presentazione del progetto "Casa mia2", seconda unità abitativa dell’Ashas. Il progetto dell’associazione, dedicato ad un nuovo gruppo appartamento per persone con disabilità, sarà sostenuto concretamente dalla onlus Senior L’Età della Saggezza con una donazione in denaro del valore di 5.000 euro.



Oltre al presidente Ashas, Enrico Bosio, e alla responsabile del gruppo appartamento “Casa mia 2”, Enrica Quaglia, interverranno all’evento anche l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, il presidente di onlus Senior L’Età della Saggezza, Angelo Santori e il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia. Seguirà la visita alla nuova unità abitativa e un aperitivo a cura degli utenti del Centro Incontro dell’Ashas onlus.



L’Ashas - Associazione Solidarietà Handicap Savigliano onlus - di Savigliano è strutturata con un Centro Incontro, dove circa 15-20 ragazzi vengono coinvolti in attività e laboratori dal martedì al venerdì e con il Gruppo Appartamento “Casa Mia”, dove cinque ragazzi convivono in autonomia assistiti da operatori socio-sanitari. L’associazione è nata nel 1981, con l’intento di aiutare le persone con disabilità e i loro familiari, realizzando uno sportello di ascolto volto a fornire informazioni e assistenza e offrire vicinanza emotiva alle persone che quotidianamente si confrontavano con questa problematica. Negli anni ’90 nasce il Centro Incontro che si è evoluto fino ad oggi, diventando un luogo dove la persona con disabilità, con la vicinanza di personale qualificato svolge attività di socializzazione a carattere didattico-educativo. Nel 2006 l’Ashas ha dato vita al primo gruppo appartamento denominato “Casa Mia” per rispondere al bisogno di autonomia degli stessi ed alle esigenze di alcuni genitori. La donazione della onlus Senior L’Età della Saggezza insieme a Confagricoltura Cuneo è finalizzata al supporto del secondo gruppo appartamento.



La onlus Senior L’Età della Saggezza – promossa dall’Associazione Nazionale Pensionati di Confagricoltura - è stata costituita nel 2007 con la finalità di svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali. Senior ha maturato negli anni una significativa esperienza filantropica. Grazie ai fondi provenienti dalle scelte del 5 per Mille Irpef e da alcune donazioni dirette, sono state realizzate in tutta Italia numerose iniziative benefiche che hanno contribuito ad accreditare Senior L’Età della Saggezza come una Onlus sensibile alle necessità delle persone e delle comunità che si trovano in uno stato di bisogno operando concretamente nel campo della solidarietà umana.