A Dogliani DOCG in Festival Vino & Musica

Sabato 3 giugno 2023, in occasione del Festival della TV, i produttori della Bottega del Vino Dogliani DOCG scendono in piazza ed incontrano il pubblico nei locali che hanno aderito all’iniziativa.

L’evento nasce con l’intento di presentare il Dogliani DOCG e tutti i vini che contraddistinguono il nostro territorio, attraverso una sinergia con alcuni bar locali.

“Avevamo il desiderio di creare un format per far conoscere al pubblico del Festival della TV le nostre etichette, ma soprattutto per valorizzare l’eccellenza del nostro territorio, il vino” – dichiara Nicoletta Bocca, presidente della Bottega del Vino Dogliani DOCG – “Grazie alla collaborazione con alcuni bar di Dogliani, i nostri produttori saranno presenti personalmente per raccontare aneddoti sulla loro produzione, le caratteristiche del loro vino e delle loro cantine. Vogliamo metterci la faccia.”

Una serata che propone degustazioni di vino, gustosi piatti in abbinamento e musica. Ogni locale, infatti, propone intrattenimenti musicali per l’intera serata, a partire dalle ore 19. “Abbiamo piacere di invitare il pubblico del Festival a fermarsi a Dogliani al termine del palinsesto dell’evento. Durante la giornata sono tanti gli appuntamenti in programma; a partire dall’aperitivo può essere una bella occasione fermarsi per conoscere una Dogliani inedita e incontrare i produttori.” – prosegue Nicoletta.

Un vero e proprio percorso enogastronomico. I locali che hanno aderito sono:

BAR RIVIERA - Piazza Umberto I 19

VINICOLA 23 - Piazza Umberto I 13

ENOTECA IL VINOSO - Via Carlo Rovere 46

RETRO’ - Piazza Martiri della Libertà 12

CAFE’ DE LA PAIX - Via Savona 19

CASA DEL MAESTRO Caffè Locanda - Via Vasca 7 (Castello)

A questi si aggiunge ovviamente la Bottega, in Piazza San Paolo 9, che per l’occasione prolunga il suo orario di apertura.

Durante la serata in questi locali troverete i produttori in rappresentanza delle seguenti cantine: Abbona Marziano, Annamaria Abbona, Barberis Osvaldo, Caraglio, Cauda, Chionetti, Eraldo Revelli, Fabiani, LeViti, Marenco, Pecchenino, PG Mascarello, Poderi Einaudi, Poderi La Collina, Poderi Le Surie, Ribote, Romana, San Fereolo, Valletti.