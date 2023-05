Grande ritorno a Mondovì per il "Suono delle scuole" [FOTO E VIDEO]

Musica e giovani. Grande ritorno a Mondovì per il contest musicale "Il suono delle scuole", dedicato agli istituti superiori della Città, organizzato dal Comune di Mondovì con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, tra le iniziative istituzionali di promozione del protagonismo giovanile.

Un versione rinata in tutti i sensi, a partire dalla location: non avendo ancora a disposizione il "Baretti" l'evento è stato ospitato sotto l'ala di piazza Ellero, grazie alla collaborazione con i volontari della Protezione Civile ANA, una scelta apprezzata dal pubblico che ha partecipato numeroso.

La manifestazione, giunta alla sua 12^ edizione, mancava da circa tre anni, a causa della pandemia ed è stata una novità per gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo.

Due gli istituti che si sono alternati sul palco: il "Vasco-Beccaria-Govone" e il "Cigna-Baruffi-Garelli". Due band composte da rappresentanze di ogni istituto, dopo aver seguito un periodo di preparazione sotto la supervisione dei maestri della Scuola Comunale di Musica, si sono esibiti interpretando quattro brani, due obbligatori – “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e “Skinny Love” di Bon Iver – e due “a scelta” di ciascun gruppo.

[La band del Vasco Beccaria Govone]

Una giuria di qualità, composta quest’anno da Alessandro Barbetti (musicista, maestro, titolare del canale Youtube “GasTube” e co-fondatore di Vibly, piattaforma di didattica musicale), Paola Cuniberti (manager musicale, co-fondatrice dell’hub culturale torinese OFF TOPIC, direttrice di produzione) e Andrea Leandro, (cantautore monregalese) ha valutato le due band con tre criteri di base: l’esecuzione tecnico-musicale, la voce e la presenza scenica sul palco.

[La band del Cigna Baruffi Garelli]

"Che bella festa ieri sera in piazza Ellero,- dichiarano il sindaco Luca Robaldo e gli assessori Alessandro Terreno e Francesca Bertazzoli a margine della edizione 2023 della manifestazione - una festa di giovani, di musica, di Comunità! Siamo davvero grati alle band che ci hanno regalato due ore di intense interpretazioni ed agli altri artisti che si sono alternati sul palco. La abbiamo definita 'edizione 0' perché è la prima del post pandemia e da qui intendiamo ripartire: ai nostri giovani vogliamo garantire ogni possibile opportunità di partecipazione. Il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale giunga a tutti coloro che hanno lavorato ed ai volontari presenti ieri sera".

Nel corso dell'evento sono stati proposti anche alcuni momenti di intrattenimento: lo sketch di illusionismo di Davide Dore, in arte "Stupid Alec", studente del CfpCemon, un'esibizione di dance free style di Sofia Kila, India Dalmasso e Francesca Tomatis e alcuni brani di musica jazz del trio "Aula 16" del "Ghedini" di Cuneo.

A conquistare l'edizione 2023 è stata la band del "Vasco Beccaria Govone", composta da: Giulia Bottero (voce), Sofia Repetto (cori), Agnese Robaldo (basso e percussioni), Alessandro Bergalla (batteria), Giuseppe Borgotallo (basso) e Pietro Morello (chitara).

Un contest che ha visto trionfare soprattutto lo voglia di fare gruppo e tornare a socializzare, come hanno ribadito i ragazzi alternandosi sul palco "non è una competizione, la musica è soprattutto un modo per stare insieme"

Il monte premi messo in palio darà la possibilità ai gruppi classificati di proseguire il percorso formativo-musicale iniziato con il “Suono delle scuole” attraverso alcuni laboratori scolastici realizzati in collaborazione con i professionisti del Groove Eater Studio e inoltre darà loro la possibilità di esibirsi nuovamente dal vivo nel corso di alcune manifestazioni cittadine estive, a partire dai "Doi pass" che si svolgeranno a luglio.