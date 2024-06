Il 14° concorso MondoviPhoto sarà dedicato ai cento anni della sezione CAI Mondovì

Sarà dedicato ai 100 anni della sezione CAI di Mondovì il 14° concorso fotografico organizzato da MondovìPhoto.

"Da diversi anni, - spiega la presidente del sodalizio, Lorena Durante - il club fotografico MondovìPhoto si fa in quattro per organizzare un concorso fotografico di livello nazionale. Una parte non del tutto trascurabile è la ricerca di un titolo “cool”, per dirla all’inglese, un titolo abbastanza cerebrale da apparire intelligente ma, allo stesso tempo, sufficientemente comprensibile e stimolante da promettere una partecipazione numerosa. È andata sempre bene. E allora quest’anno si è deciso di cambiare: via la parte cerebrale, spazio all’immediatezza del tema. La scelta del titolo “Vivere la montagna”, in parte, è una scelta ovvia. Mondovì, come scriveva il Carducci, si trova al vago declivio delle Alpi di Ponente, neanche poi tanto vago. Qui si è sempre vissuto di pane e montagna, castagne e montagna, patate e montagna. La locale sezione del Club Alpino Italiano fa 100 anni proprio quest’anno, ed è nata tardi. Il più conosciuto fotografo delle nostre parti, Michele Pellegrino, è stato reso celebre anche dalle le sue splendide foto delle montagne vicine. Proprio da Pellegrino si potrebbe partire per spiegare il tema “Vivere la montagna”, sempre ammesso che debba essere spiegato. Michele non si è certo limitato a fotografare vette, nevai e torrenti. È piuttosto andato a cercare quelli che la montagna la abitano, la coltivano, quelli che in montagna ci nascono e ci muoiono. Da quando Pellegrino girava con le sue lastre fotografiche un po’ di cose sono cambiate, qualcosa in meglio altro chissà. Gli umani attuali spesso vivono la montagna in forme difficilmente immaginabili dalla povera gente di un tempo. Gli sport portano su in montagna persone e impianti, la facilità del trasporto ha permesso a tanti di avvicinarsi a mete una volta sudate. Perfino le mucche e le pecore spesso salgono ai pascoli in camion, anche se raramente guidano. Ecco: noi di MondovìPhoto vorremmo ricevere in questo concorso opere che vadano a scovare le forme in cui l’uomo scambia con la montagna anni, giorni o anche solo momenti della sua vita. Ci sono momenti sublimi, come quando Mario Brunello suona Bach sulle Dolomiti, oppure momenti di fatica, sia essa il risultato di una scalata o dello zappare la terra.

Scrive Alessandro Baricco: "Allora si arrendono. E mettono mano al supremo succedaneo dell'esperienza, al sigillo di qualsiasi sguardo mancato. Liberano dal tepore di custodie felpate la disfatta della loro macchina fotografica”. Noi vorremmo che sì, il fotografo si arrendesse, ma allo sguardo non mancato, ma cercato della vita non ‘in' ma ‘con' la montagna. Vorremmo che la loro macchina fotografica traducesse questo sguardo in un’opera da condividere."

Il montepremi totale ha un valore di 1000 euro e per la prima volta i temi saranno 2.

Tema A: Persone, Animali e Paesaggi delle terra Alte

Tema B: Vivere la montagna.

Le foto del Tema A dovranno essere realizzate esclusivamente nella zona geografica compresa fra Alpi Liguri, Marittime e Cozie. Il tema B non ha nessun limite territoriale.

Partecipate numerosi.

https://www.mondoviphoto.com/concorso-fotografico-nazionale-100-anni-cai-mondovi/