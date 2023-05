Villanova Mondovì, il sindaco Murizasco ha definito la sua Giunta

Si terrà mercoledì 31 maggio alle 21 il primo consiglio comunale dell'amministrazione di Roberto Murizasco, eletto sindaco di Villanova Mondovì.

Intanto sono stati resi noti i componenti della sua Giunta.

L'incarico di vice sindaco è stato affidsato a Riccardo Boasso, che sarà assessore con delega al bilancio, personale e bandi. Giacomo Vinai, mister preferenze, assessore con deleghe a sport, turismo, manifestazioni, innovazione e politiche giovanili. A Chiara Maria Bongiovanni, affidate le deleghe all'istruzione e alle politiche sociali. In Giunta anche un assessore esterno, Cristina Candela, candidata in lista non eletta, che si occuperà di agricoltura ecologia e cultura.

Deleghe anche per i consiglieri Vanna Susi Bruno che si occuperà dei rapporti con CSSM, Case di riposo e asili privati; Romina Capitani, per le pari opportunità; Giovanni Michele Denina consigliere rapporti con consorzi irrigui e sviluppo rurale e idrico e infine a Giampiero Merlo e Federica Chiera sono stati affidati i rapporti con frazioni e protezione civile.

La convalida delle cariche e il giuramento del primo cittadino la prossima settimana in sede di consiglio.