L'onda arancione di Spazzamondo coinvolge tutto il Monregalese [FOTOGALLERY]

La carica arancione di "Spazzamondo" ha colorato tutta la Granda.

Oltre 180 i comuni ha hanno aderito all'iniziativa organizzata da Fondazione CRC, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

Scuole, famiglie, bambini, amministratori comunali e associazioni sono scese in campo per rendere più pulite e ordinate le loro città e condividere insieme un'iniziativa importante per la comunità.

A Mondovì oltre 500 gli iscritti che hanno ritirato i kit assemblati e distribuiti dai volontari della Protezione Civile ANA, e volontari civici (gruppo ecovolontari e volontari manifestazioni). Nella Città del Belvedere era presente anche il campione di para snowboard Paolo Priolo, insieme agli atleti dell’associazione Discesa Liberi, sarà a Mondovì (appuntamento davanti alla Fontana dei Bambini in corso Statuto).

A Torre Mondovì in campo per l'ambiente grande partecipazione da parte della scuola, della Proloco Torre, Centro Accoglienza Alpi del Mare e del gruppo di Protezione Civile Comunale.

Grande partecipazione anche a Frabosa Soprana all'iniziativa che si svolge per il terzo anno consecutivo.

A Frabosa Sottana "Spazzamondo" è stato unito all'iniziativa della "Giornata del Gioco libero all'aperto", riuscendo così a coinvolgere moltissimi bambini che hanno potuto partecipare a laboratori creativi all'aria aperta, dedicati al tema dell'ecologia e del riciclo, con la presenza della cooperativa Caracol.

L'onda arancione ha coinvolto con la partecipazione di tanti giovani e delle scuole i comuni di tutto il Monregalese.

San Michele Mondovì

Niella Tanaro





Ceva

Nucetto

Farigliano

Bastia Mondovì

Villanova Mondovì (gruppo Villanovavolley)

Castelnuovo di Ceva

Garessio

92 i partecipanti, con rappresentanze dell'asilo "Campioni Polti", dell'istituto comprensivo, volontari di Cerisola e Trappa.