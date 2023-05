Piazza Europa, Martinetti: "Seppellito un progetto novecentesco"

L'apertura delle buste per il bando di vendita degli spazi, nei giorni scorsi in municipio

"L'apertura delle buste con appena 46 soggetti interessati e il conseguente comunicato del Pd cuneese seppelliscono, probabilmente per sempre, il progetto del parcheggio sotterraneo in piazza Europa. Un'idea novecentesca di servizi e mobilità, osteggiata da molti cittadini. Cuneo non ha bisogno di sventrare una piazza, serve invece una prospettiva per la mobilità sostenibile. Potenziare il trasporto pubblico, sostegno alla mobilità dolce, nuove piste ciclabili, l'attivazione dei parcheggi di interscambio e la riapertura dopo vent'anni del parcheggio sotto piazza costituzione. Queste sono le sfide del futuro, se ne faccia una ragione chi pensa ancora a vecchi paradigmi".



E' quanto dichiara il consigliere regionale Ivano Martinetti (M5S Piemonte) in merito all'esito del bando per il progetto di parcheggio sotterraneo di piazza Europa a Cuneo.