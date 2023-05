Allagamenti, incidenti e un locale contatori a fuoco: notte impegnativa per i vigili del fuoco della Granda

Sono stati almeno una quindicina gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco della Granda, in diverse aree della provincia.

Quasi tutti soccorsi tecnici urgenti, a partire dai due incidenti stradali che si sono verificati nella notte ad Alba, uno alle 3 e uno alle 5, fortunatamente non particolarmente gravi per gli occupanti. Per i vigili l'impegno è stato relativo alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Ancora maltempo, con un temporale molto violento nuovamente nel Saluzzese, al confine con la provincia di Torino, dove i vigili sono intervenuti per il prosciugamento di una cantina, allagatasi dopo lo straripamento di una bealera in via Torre Moccia a Barge. Ancora, sempre a seguito del maltempo, è andato a fuoco un locale contatori a Bagnolo Piemonte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i tecnici dell'Enel.

Intervento anche sulla Est-Ovest di Cuneo, all'altezza della rotonda verso Confreria, sempre per un incidente. Infine, a Mondovì, una persona è rimasta bloccata in un ascensore ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.