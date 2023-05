In cinquanta al corso di windsurf del Bonelli di Cuneo

Anche quest'anno il progetto "Bonelli Windsurf" è stato un grande successo. Giunto ormai alla sua 11ª edizione, è diventato un appuntamento fisso, atteso con grande trepidazione dai futuri diplomati dell'Istituto Tecnico Commerciale "F. A. Bonelli" di Cuneo.

Iniziato nel 2010 e riproposto ogni anno (a eccezione del periodo pandemico), "Bonelli Windsurf" ha coinvolto un numero sempre maggiore di partecipanti, fino a giungere agli attuali 50 tra allieve e allievi.

Il progetto, aperto a tutti gli iscritti dalla classe 1ª alla 5ª, prevede due incontri pomeridiani in palestra dove, grazie a simulatori e attrezzature veliche, vengono insegnate tutte le manovre che poi verranno replicate in acqua. Il corso si tiene ad Arma di Taggia (Imperia) dal lunedì al mercoledì con una vera e propria "full immersion" in quanto i "bonelliani" sono in spiaggia, ma soprattutto in acqua, dalle 9,45 alle 18,30.

La scelta della località ligure si è rivelata fin da subito ottimale, in quanto tutta la pratica in acqua avviene in un tratto di mare protetto da moli frangiflutti, con fondale basso e sabbioso. Tutto ciò permette che le lezioni si svolgano in massima sicurezza e con la possibilità di usufruire di ben undici tavole a vela contemporaneamente in acqua. Nelle pause tra una surfata e l'altra, gli allievi/e possono giocare a beach-volley, beach-tennis o tennistavolo.

Anche quest'anno l'organizzazione e la progettazione sono state pianificate dai professori Danilo Dotta e Bruno Giordano, quest'ultimo responsabile anche dell'area tecnica in quanto istruttore da quasi 40 anni.

La formula, ormai supercollaudata, è diventata un punto di riferimento nel mondo del windsurf con articoli, interviste e citazioni su tutte le riviste del settore, sulle pagine social, ed è presa d'esempio come proposta per altre scuole di tutto il territorio nazionale.

Da quest'anno il progetto è stato inserito in un PON del Ministero dell'Istruzione, assumendo un ulteriore riconoscimento. Oltre alla pratica del windsurf gli allievi/e hanno, ancora una volta, dimostrato la grande sensibilità nei confronti della tutela ambientale, organizzando una bonifica del litorale con raccolta dei rifiuti plastici e non solo, in collaborazione con un altro progetto scolastico, "Plastic Free".

Terminata questa bellissima esperienza con piena soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, ormai provetti surfisti, ci si proietta immediatamente sull'organizzazione della prossima edizione.