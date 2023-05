La Festa della Repubblica quest'anno sarà in piazza Galimberti

Venerdì 2 giugno, alle ore 10.30, in Piazza Galimberti, si svolgerà la Cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana - in occasione del 77° Anniversario della Fondazione - con il seguente programma:

· Onori ai Gonfaloni decorati

· Onori al Prefetto

· Alzabandiera

· Lettura del Messaggio del Capo dello Stato

· Lettura da parte dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di alcune loro riflessioni legate alla storia ed alla Costituzione

· Consegna onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica italiana”

· Consegna Medaglie d’Onore ad ex internati e deportati nei lager nazisti

· Onori finali

Nel pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18,30 la Cittadinanza potrà accedere ai giardini della Prefettura dove gli studenti dei corsi classici, jazz e pop del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo intratterranno il pubblico con momenti musicali.

In caso di pioggia l’intrattenimento musicale si svolgerà presso il salone di rappresentanza della Prefettura.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia, garantendo l’incolumità delle persone secondo il piano di sicurezza, lungo l’anello stradale di Piazza Galimberti, saranno vigenti le seguenti modifiche al transito e sosta veicolari – ad eccezione dei veicoli autorizzati:

1) DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE:

a) Piazza Galimberti anello interno - lato sagrato -dalle ore 07:30 di venerdì 2 giugno 2023 sino a cessate esigenze, previsto entro le ore 13:00 del medesimo giorno, escluso veicoli autorizzati dal Comune in possesso di pass, veicoli autorizzati dal Comando P.M. - mezzi utilizzati dal piano di sicurezza -;

b) Piazza Galimberti anello esterno – per tutta la sua estensione (compreso testate) - dalle ore 07:30 di venerdì 2 giugno 2023 sino a cessate esigenze, previsto entro le ore 13:00 del medesimo giorno – escluso veicoli autorizzati dal Comune in possesso di pass, veicoli autorizzati dal Comando P.M. - mezzi utilizzati dal piano di sicurezza –

In loco sarà vigente la rimozione forzata.

2) DIVIETO DI TRANSITO:

a) Piazza Galimberti anello stradale per tutta la sua estensione dalle ore 07:30 di venerdì 2 giugno 2023 sino a cessata manifestazione prevista intorno alle ore 13:00

esclusi i veicoli autorizzati dalla Prefettura e dal Comando di Polizia Locale, disabili partecipanti alla manifestazione, titolari o fruitori di autorimesse o posti auto ad esclusivo uso ubicati con ingresso dalla piazza. I veicoli sopra citati dovranno raggiungere le proprie autorimesse e/o il proprio sito, secondo il percorso più breve, a velocità ridotta, commisurata alla situazione ambientale, sempre con le opportune cautele -

ATTENZIONE: l’asse viario Corso Soleri>Corso Garibaldi sarà interdetto alla circolazione veicolare (salvo per i veicoli sopra specificati)

Si segnala infine che nella giornata di venerdì 2 giugno i banchi del mercato di piazza Galimberti verranno spostati in via Roma.