Torna la “Due Castelli”: corsa e passeggiata a Chiusa di Pesio

Sabato 28 marzo a Chiusa di Pesio torna l’atteso appuntamento con la “Due Castelli”, manifestazione podistica organizzata dalla Società P.A.M. Mondovì–Chiusa di Pesio, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio.

Atleti e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna dello sport e della valorizzazione del territorio, lungo un percorso che unisce due dei luoghi più suggestivi del paese: il Castello Mirabello e la Residenza di Caccia di Mombrisone.

La manifestazione, approvata da FIDAL Piemonte, è valida come Campionato Provinciale di Corsa in Montagna a Staffetta per le categorie Assoluti e Master e rientra tra le manifestazioni regionali di corsa in montagna.

Due le proposte in programma per i partecipanti.

La staffetta competitiva prevede due frazioni: la prima di 9 chilometri e la seconda di 6,5 chilometri, per un dislivello complessivo di 200 metri. Il ritrovo è fissato alle 14:30 in Piazza Cavour, mentre la partenza avverrà alle 16 da Piazza Tre Medaglie d’Oro.

La gara è aperta ad atleti italiani e stranieri delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (23-99 anni) tesserati con società piemontesi. Le staffette possono essere miste per categoria, mentre quelle valide per l’assegnazione del titolo provinciale devono essere composte da atleti appartenenti alla stessa società.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il portale SIGMA entro le 24 del 25 marzo. La quota è di 20 euro a staffetta, con possibilità di iscrizione sul posto fino alle 15:30 con una maggiorazione di 4 euro.

Le premiazioni si terranno alle 18 in Piazza Tre Medaglie d’Oro. È inoltre previsto un premio speciale offerto dal Sig. Piero Lubatto per la prima staffetta maschile e per la prima staffetta femminile.

Accanto alla gara competitiva torna anche la Passeggiata Avisina, una camminata non competitiva aperta a tutti e pensata per chi desidera vivere una giornata all’aria aperta tra sport e natura. Il percorso ad anello di 6 chilometri si snoda verso il Castello Mirabello con partenza da Piazza Tre Medaglie d’Oro alle 16:10. L’iscrizione è possibile direttamente sul posto al costo di 7 euro, comprensiva di pacco gara.

La “Due Castelli” si conferma così un appuntamento capace di unire agonismo e partecipazione, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico della Valle Pesio.