Eventi | 12 marzo 2026, 19:28

La Nuova Filodrammatica Carrucese conclude la rassegna "Cianciand en piemunteis" di Niella Tanaro

Venerdì 20 marzo alle ore 21 la commedia "'N ram sech"

La Nuova Filodrammatica Carrucese conclude la rassegna &quot;Cianciand en piemunteis&quot; di Niella Tanaro

La rassegna teatrale “Cianciand en piemunteis” 2025-26 organizzata dai commedianti Niellesi termina VENERDI’ 20 MARZO ospitando nella Sala polivalente di Niella Tanaro, alle ore 21,00, la “Nuova Filodrammatica Carrucese” che presenterà la commedia “ 'N RAM SECH” scritta dal loro interprete principale Massimo Torelli che ha riportato in lustro il rimpianto della vecchia linea ferroviaria dei nostri posti.

La storia racconta di un vecchio ramo ferroviario ormai eliminato della linea Torino-Savona via Bra ove, nell’immaginario, una frana aveva interrotto la tratta facendo così giungere alla stazione di…… numerosi passeggeri venuti a servirsi del pulman sostitutivo.

Tre atti di bei ricordi e, forse, tanta nostalgia del passato.

PER INFO E PRENOTAZIONI : Ferrero Claudia - 3312986821

