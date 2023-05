Savigliano, grande affluenza di pubblico per la XXIV edizione di Quintessenza

Grande soddisfazione sia nelle fila degli espositori che degli organizzatori per il successo di pubblico riscontrato dalla XXIV edizione di “Quintessenza”, la manifestazione che ieri – domenica 28 maggio – per tutta la giornata ha riempito la città di Savigliano dei profumi e dei colori delle piante, dei fiori, delle spezie e delle erbe aromatiche.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni in collaborazione con la Città di Savigliano per la domenica precedente, era stato rinviato all’ultimo momento a causa del forte maltempo previsto per lo scorso week end con tanto di allerta meteo della Protezione Civile.

“La riuscita di manifestazioni come ‘Quintessenza”, fatti salvi tutti gli aspetti organizzativi, dipendono principalmente dal meteo favorevole – commenta Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni -. Quando a 48 ore dal taglio del nastro previsto per il 21 maggio, abbiamo preso la decisione di rimandare tutto alla domenica successiva, ci siamo presi una grande responsabilità, in quanto non avevamo nessuna certezza che saremmo stati baciati dal sole. Oggi, anche con un po’ di fortuna, possiamo dire che la scommessa è stata vinta, ma sentiamo di poter dire che non si è trattato solo di un caso. Nelle ore cruciali che hanno preceduto la scelta di rinviare l’evento, infatti, abbiamo sentito il forte sostegno di tutti, in primo luogo degli espositori ma anche dei fornitori e di tutti i partners. Se è vero che, come dice il proverbio, il coraggio aiuta gli audaci, è altrettanto vero che le squadre vincenti si vedono soprattutto nei momenti critici. Grazie a tutti per averci creduto e arrivederci al prossimo anno!”.

Nonostante il rinvio non fosse stato previsto, “Quintessenza” si è presentata a distanza di una settimana senza nessuna variazione né sul programma degli eventi collaterali né per quanto riguarda la presenza degli espositori, che salvo rare eccezioni si sono fatti trovare pronti di prima mattina nonostante i temporali della notte e la pioggia caduta fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’allestimento degli stand.

Durante la giornata poi il sole l’ha fatta da padrone, richiamando un pubblico molto numeroso che ha preso d’assalto le aree espositive e partecipato con entusiasmo ai tanti laboratori e workshop proposti, tanto che in alcuni casi si sono dovute bloccare le iscrizioni.