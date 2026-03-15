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A Limone Piemonte la Ice Arena resta aperta fino a Pasqua e Pasquetta
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Eventi | 15 marzo 2026, 11:00

A Limone Piemonte la Ice Arena resta aperta fino a Pasqua e Pasquetta

La pista di pattinaggio sul ghiaccio del piazzale Nord accoglierà visitatori e famiglie fino alle festività pasquali

A Limone Piemonte la Ice Arena resta aperta fino a Pasqua e Pasquetta

Prosegue anche verso la primavera l’appuntamento con il pattinaggio su ghiaccio a Limone Piemonte. La Ice Arena, allestita nel piazzale Nord della località alpina, resterà aperta tutti i giorni fino alle festività di Pasqua e Pasquetta, offrendo un’occasione in più per vivere la montagna tra sport e divertimento. 

L’iniziativa, molto apprezzata durante la stagione invernale, continua ad attirare famiglie, turisti e appassionati che scelgono Limone Piemonte per trascorrere qualche ora all’aria aperta immersi nello scenario delle Alpi Marittime.

Orari di apertura

La pista seguirà orari differenziati tra giorni feriali e festivi: 

  • Giorni feriali: dalle 16:00 alle 19:00
  • Festivi e prefestivi: dalle 10:00 alle 23:00 

Le fasce orarie più ampie nei weekend e nei giorni festivi permettono di vivere la pista sia durante il giorno sia nelle ore serali, quando l’atmosfera della montagna innevata rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Un’attrazione per famiglie e turisti

La Ice Arena si conferma una delle proposte più apprezzate per il tempo libero nella località turistica del Cuneese. Bambini, principianti e pattinatori più esperti possono cimentarsi sul ghiaccio in un ambiente sicuro e divertente. 

Con l’avvicinarsi della primavera e delle festività pasquali, l’apertura prolungata della pista rappresenta anche un modo per arricchire l’offerta turistica della località, affiancando allo sci e alle attività outdoor una proposta adatta a tutte le età.

Sport e divertimento fino alle festività pasquali

Restare aperta fino a Pasqua e Pasquetta permette alla Ice Arena di accompagnare residenti e visitatori anche nel periodo delle vacanze primaverili, quando Limone Piemonte continua a richiamare turisti in cerca di relax, sport e natura. 

Tra panorami alpini, aria di montagna e un’atmosfera ancora invernale, la pista di pattinaggio del piazzale Nord offre dunque l’occasione per trascorrere momenti di svago e socialità nel cuore delle montagne piemontesi

Contatti e informazioni 

Tel: 335 8243345 
Facebook: Ice Arena 
Instagram: Ice Arena

I.P.

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