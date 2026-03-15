A Limone Piemonte la Ice Arena resta aperta fino a Pasqua e Pasquetta

Prosegue anche verso la primavera l’appuntamento con il pattinaggio su ghiaccio a Limone Piemonte. La Ice Arena, allestita nel piazzale Nord della località alpina, resterà aperta tutti i giorni fino alle festività di Pasqua e Pasquetta, offrendo un’occasione in più per vivere la montagna tra sport e divertimento.

L’iniziativa, molto apprezzata durante la stagione invernale, continua ad attirare famiglie, turisti e appassionati che scelgono Limone Piemonte per trascorrere qualche ora all’aria aperta immersi nello scenario delle Alpi Marittime.

Orari di apertura

La pista seguirà orari differenziati tra giorni feriali e festivi:

Giorni feriali: dalle 16:00 alle 19:00

Festivi e prefestivi: dalle 10:00 alle 23:00

Le fasce orarie più ampie nei weekend e nei giorni festivi permettono di vivere la pista sia durante il giorno sia nelle ore serali, quando l’atmosfera della montagna innevata rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Un’attrazione per famiglie e turisti

La Ice Arena si conferma una delle proposte più apprezzate per il tempo libero nella località turistica del Cuneese. Bambini, principianti e pattinatori più esperti possono cimentarsi sul ghiaccio in un ambiente sicuro e divertente.

Con l’avvicinarsi della primavera e delle festività pasquali, l’apertura prolungata della pista rappresenta anche un modo per arricchire l’offerta turistica della località, affiancando allo sci e alle attività outdoor una proposta adatta a tutte le età.

Sport e divertimento fino alle festività pasquali

Restare aperta fino a Pasqua e Pasquetta permette alla Ice Arena di accompagnare residenti e visitatori anche nel periodo delle vacanze primaverili, quando Limone Piemonte continua a richiamare turisti in cerca di relax, sport e natura.

Tra panorami alpini, aria di montagna e un’atmosfera ancora invernale, la pista di pattinaggio del piazzale Nord offre dunque l’occasione per trascorrere momenti di svago e socialità nel cuore delle montagne piemontesi

Contatti e informazioni

Tel: 335 8243345

Facebook: Ice Arena

Instagram: Ice Arena