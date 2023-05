Montaldo Mondovì: il corso di cucina della Pro loco ha registrato il tutto esaurito

Si è concluso mercoledì scorso il primo corso di cucina organizzato dalla pro loco di Montaldo Mondovì, in collaborazione con Andrea Bertolino, Giancarlo Bertolino e Sebastiano Dho, rappresentanti del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza per il Piemonte e la Valle d'Aosta della Federazione Italiana Cuochi.

Il corso si è svolto nella cucina dell'associazione, in acciaio e arredata secondo le normative sanitarie.

L'iniziativa si è svolta in quattro serate monotematiche, indiziando con gli antipasti per termiare con la serata dolci. Visto il grande successo di pubblico e il tutto eaurito, il corso sarà ripetuto nuovamente per chi non è riuscito ad iscriversi. Le date verranno comunicate in autunno.