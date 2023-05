La salma del dottor Bono in rientro dalla Bulgaria. Domani la cerimonia di commiato a Cuneo

E' previsto per oggi il rientro a Cuneo della salma di Gianpaolo Bono, per oltre 30 anni medico di famiglia a Centallo. L'uomo è morto d’infarto mentre si trovava in viaggio a Sofia, in Bulgaria, assieme alla moglie Anna e ad un gruppo di amici.

Oltre alla moglie, lascia i due figli Elena e Matteo. Domani è in programma una cerimonia di commiato in Sala San Giovanni a Cuneo, alle 17.

Un grave lutto sia per la comunità centallese, che lo stimava come uomo e come medico, così come per tanti colleghi, essendo stato anche referente sindacale della sezione cuneese della Federazionedei medici di Medicina generale (Fimmg). Molto impegnato anche a livello civile per il suo paese, Centallo, dove si candidò sindaco nel 1995.