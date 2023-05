Grande festa per i 50 anni dell'azienda SAMES Antincendio di Cuneo [FOTO E VIDEO]

Era il 1973 quando i fratelli Leo Lehar e Massimo Massarenti fondarono la SAMES Antincendio a Cuneo. Un'azienda che oggi è portata avanti insieme ai figli di Massimo, Andrea e Gabriele, operando in tutto il nord e centro Italia.

Venerdì 26 maggio, per i 50 anni di attività, è stata organizzata una grande festa nella splendida cornice di Villa Teresa a Borgo San Dalmazzo, alla presenza di parenti, amici e ospiti illustri.

C'erano, tra gli altri, la parlamentare Monica Ciaburro, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, il consigliere di Torino Giovanni Crosetto, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con il vice Luca Serale, i consiglieri Giancarlo Boselli e Noemi Mallone, il vicepresidente di Fondazione CRC Enrico Collidà, il sindaco di Valdieri Claudio Giordana, il presidente dell'associazione 'Fare Quadrato' Alberto Deninotti, e, per Confapi, il presidente Massimo Albertengo, il vice Magno Garro ed il direttore Roberto Russo.

“Non capita tutti i giorni di celebrare un anniversario così importante – ha dichiarato il socio Andrea Massarenti -. Sono felice e orgoglioso di come è andata la storia di questa azienda”.

La Sames opera da mezzo secolo nel settore dell’antincendio, ha iniziato la propria attività commercializzando presidi e mezzi antincendio nel 1973, attrezzandosi in particolar modo per eseguire la manutenzione e la ricarica di estintori con furgoni adibiti ad officina mobile, il tutto sempre nel rispetto ed in osservanza delle Normative vigenti.

Ad oggi, la Sames opera in tutto il nord e centro Italia, seguendo Clienti di importanza primaria nei rispettivi settori di competenza nonché in svariati porti d'importanza strategica nel settore navale.

Col passare degli anni e di pari passo alla crescita aziendale è aumentata la sempre maggiore specializzazione nel settore, si è ampliato il ventaglio dei servizi offerti ed è aumentata sempre più la specializzazione nell'impiantistica antincendio, di rilevazione e spegnimento. Oggi con un'esperienza pluridecennale nel settore, la Sames non offre solo il servizio di fornitura e manutenzione di presidi antincendio ma anche quello di progettazione, realizzazione e messa in servizio di impianti di rilevazione e spegnimento antincendio, oltre che ovviamente la loro manutenzione.



In questa evoluzione ed espansione la Sames è comunque e sempre rimasta legata alle sue radici artigiane, esaltandone la flessibilitá e la disponibilitá che ne hanno fatto la peculiaritá nonché punto di forza maggiore.

Coniugando questi elementi con la sempre maggior competenza e specializzazione necessarie oggi, la Sames ha fatto del suo punto di forza la specializzazione, gli investimenti in attrezzature, corsi d'aggiornamento e certificazioni.



50 anni di storia non sono un traguardo ma un nuovo punto di partenza, perché come disse un grande imprenditore della storia italiana "dobbiamo impegnarci a far bene, ma ricordandoci che una cosa fatta bene può essere sempre fatta meglio". (Edoardo Agnelli)