Consegnate le borse di studio "Fondazione Soleri" e i premi Società Artisti e Operai di Cuneo

Domenica 28 maggiosi è tenuta l’assemblea ordinaria della Società di Mutuo Soccorso Artisti ed Operai di Cuneo, alla presenza dell'assessora ai Servizi educativi Paola Olivero. Nel suo intervento si è complimentata con i premiati per il loro impegno negli studi e per i risultati conseguiti ed ha espresso poi parole di apprezzamento per l’attività svolta dalla Società Artisti e Operai, realtà attiva e presente nel contesto cittadino.

Come tradizione durante l’assemblea è prevista la consegna delle borse e dei premi di studio, anno scolastico 2021/2022 agli studenti assegnatari.

Le borse di studio “Avv. Marcello Soleri sono state consegnate a Nicolò Migliore (Itis “Del Pozzo”), Anna Testa (ITC F.A.Bonelli) e Francesca Peano (Istituto professionale S. Grandis).

I premi di studio Società Artisti e Operai di Cuneo messi a disposizione dai familiari in memoria di soci defunti sono stati invece assegnati a: Giorgia Morganti (Liceo Statale E. De Amicis) il premio in memoria del Cav. Uff. Luigi Parola; Giulia Crespi (Ist. Istr. Sup. Geometri Bianchi-Virginio) il premio in memoria del Sig. Ernesto Meinero; Andrea Pellegrino (Itis “Del Pozzo”) il premio in memoria dei Soci Magno Peano e Cav. Rag. Pizzo Emilia.