Crolla una porzione di soffitto ai licei di Mondovì [VIDEO]

Prosegue la conta dei danni a Mondovì dove la notte scorsa si è abbattuto un violento nubifragio.

Strade chiude, frane, smottamenti e anche criticità nella sede di Licei "Vasco Beccaria Govone" dove una porzione di controsoffitto è crollata probabilmente a causa delle infiltrazioni d'acqua.

Il fatto, accaduto prima dell'inizio della prima ora di lezione, è stato ripreso da diversi video amatoriali inviateci da alcuni lettori.

Sull'accaduto il dirigente scolastico, professor Bruno Gabetti spiega: "Ci teniamo a precisare che non ci sono stati danni gravi, si tratta di una piccola porzione di controsoffitto, ceduta in seguito ai rovesci temporaleschi della notte che hanno avuto portata eccezionale. Abbiamo già avvisato gli enti competenti, in particolare con la Provincia, che interverrà prontamente, come già avvenuto in passato".

Il crollo si è verificato nella classe prima del Liceo Scienze Umane.