Mondovì, dopo il maltempo rimangono chiusi il viale pedonale Carassone e la linea ferroviaria

Numerose le criticità causate dal maltempo che, nella notte appena trascorsa, ha investito Mondovì e il Monregalese.

Ad essere interessate da allagamenti, frane e smottamenti diversi punti della città di Mondovì (leggi qui) dove nelle ultime 24 ore sono caduti 66,6 millimetri di pioggia.

L'acqua ha causato anche l'allagamento della linea ferroviaria verso Fossano che rimane al momento sospesa.

"Al'esito degli interventi svolti - dicono dal Comune - si rende noto che strada di Santa Maria, strada del Beccone, via Vecchia di Cuneo , strada del Merlo e via Gratteria (sp 237) sono state riaperte al traffico. Rimangono, invece, chiusi il viale pedonale Carassone (la "lea") e la linea ferroviaria, sulla quale sono attivi bus sostitutivi e rispetto ai quali le informazioni vanno richieste direttamente a Trenitalia. La Polizia Locale ha, inoltre, richiesto interventi ad Enel e Telecom per gli impianti siti in via delle Moglie."