"Prendi il largo": ai licei di Mondovì l'evento conclusivo del progetto "Una goccia con il mare dentro"

Si terrà mercoledì 7 giugno l'evento conclusivo del primo anno del progetto "Una goccia con il mare dentro" (leggi qui) a cura della sezione "Rondine" del liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì, tra 13 istituti in tutta Italia ad essere stato selezionato per la sperimentazione e unico in Piemonte.

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali da parte dell'amministrazione comunale, del dirigente scolastico, il professor Bruno Gabetti e di Fondazione CRC che ha sostenuto la progettazione.

Seguirà la proiezione del video con le esperienza della classe 3^B Rondine, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Geronimo Carbonò e la presentazione dell futura classe terza che seguirà gli sviluppi del progetto.

La serata sarà allietata da un momento musicale delle allieve della sezione "Rondine" e da un'apericena nel chiostro, curato dall'istituto alberghiero "Giolitti".

Sarà inoltre possibile visitare la cappella quattrocentesca di “Nostra Donna”, i Musei di Fisica e di Storia Naturale e la Biblioteca Antica del Liceo. L'appuntamento è alle 18 di mercoledì 7 giugno.