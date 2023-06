Mondovì: al Cfpcemon una giornata all'insegna della storia romana

Giovedì 24 maggio, il Cfpcemon Mondovì ha viaggiato nel tempo fino all'antica Roma con un evento che ha coniugato la gastronomia, la bellezza e la formazione. L'impresa simulata delle classi di Ristorazione e Acconciatura, sotto la guida del Prof. Aldo Intagliata e degli insegnanti Paolo Pavarino, Andrea Basso, Massimo Favole e Roberta Caboni, ha regalato ai partecipanti un'esperienza affascinante.



Durante tutto il giorno, gli studenti hanno avuto l'opportunità di mettere in mostra le proprie abilità, dimostrando talento e professionalità. Nel primo pomeriggio, le studentesse e gli studenti del percorso di acconciatura hanno creato pettinature ispirate all'epoca dell'antica Roma, trasformando le ospiti in autentiche regine imperiali.



Verso le 18, il Professor Aldo Intagliata ha tenuto una conferenza trasportando i presenti in un viaggio nella storia e nelle caratteristiche peculiari della rinomata tradizione culinaria romana. Le parole appassionate e l'entusiasmo del Professor Intagliata hanno reso la conferenza un momento di apprendimento e scoperta emozionante per tutti i partecipanti.



L'evento clou della serata è stata la cena romana, preparata e servita dagli studenti stessi nell’albergo didattico Cfpcemon allestito a dovere. Durante la cena, il Professor Intagliata ha condiviso con passione e entusiasmo storie e leggende che si celano dietro ogni ricetta, trasportando gli ospiti in un viaggio sensoriale che ha reso ancora più gustoso ogni piatto.



Sia i 50 commensali presenti che gli studenti coinvolti hanno trascorso una serata indimenticabile, arricchendo le loro conoscenze e creando ricordi preziosi.



Il Cfpcemon Mondovì si conferma ancora una volta un luogo di eccellenza dove la formazione si unisce alla creatività e alla passione, permettendo agli studenti di sviluppare le proprie competenze e offrendo loro esperienze che ricorderanno a lungo.