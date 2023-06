A Cuneo torna 'Cunicoli', il festival diffuso

Dal 10 al 17 giugno torna nelle piazze e nei dehors cuneesi Cunicoli – Il Festival diffuso. L'edizione 2023 promette di sorprendere gli spettatori con un programma eclettico e coinvolgente, che ospiterà a Cuneo e dintorni le performance di artisti locali e internazionali, per un totale di 6 eventi dal 10 al 17 giugno 2023.



L’edizione 2023 è stata organizzata grazie al patrocinio e al contributo dei Comuni di Boves e di Cuneo, e grazie alla fiducia e il sostegno dei locali e dei partner che anno dopo anno rinnovano il loro impegno nei confronti dell’iniziativa.



Cunicoli – Il Festival Diffuso collega differenti realtà nello spazio e nel tempo attraverso eventi culturali che vengono ospitati da svariati locali della Città di Cuneo e dintorni. Gli eventi proposti vogliono creare occasioni di incontro e scambio culturale per tutta la comunità locale e, allo stesso tempo, generare indotto e visibilità per le attività cittadine che partecipano attivamente alla realizzazione del Festival.



L’Associazione Culturale Cunicoli nasce da un Tavolo di Lavoro della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo adibito all’organizzazione del Festival. Il gruppo, formato da Gabriele Fronzè, Isacco Basilotta e Giulia Sannai, decide nel 2022 di costituire un’Associazione Culturale per proseguire nella programmazione del Festival, mantenendo il legame e il patrocinio del Comune di Cuneo.



Il programma completo del Festival è disponibile sul sito https://cunicoli.it

TUTTI gli eventi sono gratuiti e disponibili sulla piattaforma Eventvm https://bit.ly/eventvm-cunicoli

Per info sul Festival e/o sui singoli eventi: prenotazioni@cunicoli.it

Referente Stampa: Giulia Sannai gsannai@cunicoli.it



Il calendario degli eventi

Sabato 10 giugno 2023 – serata di anteprima del Festival

Alle ore 20:00 il Folikela Quartet si esibirà sul palco del NUoVO Nuvolari di Cuneo, in un evento-anteprima del Festival che farà anche da apertura alla festa serale del Cuneo Pride.



Giovedì 15 giugno 2023 – inaugurazione del Festival

Alle ore 21:00 i Monsieur de Rien inaugureranno ufficialmente il Festival con un concerto in Piazza dell’Olmo, a Boves.



Venerdì 16 giugno 2023

Alle ore 21:00 la serata avrà inizio con la performance del progetto Neighbors (Simone Bottasso e Reza Mirjalali) con Nicolò Bottasso.

La seconda serata, a partire dalle 23:00, sarà animata dal DJ set di Marco Pizzini. L’intero evento si svolgerà presso la Birrovia Vecchia Stazione.



Sabato 17 giugno 2023 – chiusura Festival

Alle ore 21:00 i Baklava Klezmer Soul apriranno, sul palco del NUoVO Nuvolari, il concerto di Shantel & Bucovina Club System, artista di fama internazionale che chiuderà l’edizione 2023 del Festival.



Tutti gli eventi prevedono la possibilità di cenare previa prenotazione presso i locali ospitanti.